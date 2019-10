Rekordhideg Utahban: -37,1 Celsius-fokot mértek

Timothy Wrigth meteorológus hétfőn a Twitteren közölte, hogy a utahi Peter Sinks városban feltehetően megdőlt az októberi hidegrekord.



Tom Skilling chicagói meteorológus ismertetése szerint a Peter Sinksben mért hideg a hely tengerszint feletti magasságának (2488 méter) és sajátos topográfiájának köszönhető. Egy 804 méter mély medencéről van ugyanis szó, amelyben a felhőmentes, szélcsendes éjszakákon megreked a hideg levegő, különösen a sarkvidéki légtömegek téli áramlása idején.



Peter Sinks hagyományosan a leghidegebb hely az Egyesült Államokban.



Az előrejelzések szerint ez a sarkvidéki levegő a hét végéig az Egyesült Államok más államait is eléri. Coloradóban keddre és szerdára -17 Celsius-fokot várnak. Az állam fővárosában, Denverben már vasárnap és hétfőn 20 centiméternyi hó esett.

Peter Sinks, Utah has likely broken the national cold record for October this morning. -34.7F (-37.1C) was the coldest reading at 6:15 MDT. @NWSSaltLakeCity @NWSOPC #utwx @NWS #Utah Colder for Wednesday morning likely. pic.twitter.com/aoQKHR8PhU