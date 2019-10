Időjárás

Migréntől szenved a fél ország - videó

hirdetés

Keddre 15 fokot is zuhan a hőmérséklet, egy ilyen drasztikus változás görcsöket okoz, ilyenkor beindulnak a szülések, de a szívbetegek számára akár végzetes is lehet, ha nem mennek időben orvoshoz. A tévében mutattak egy speciális szemüveget, amellyel csökkenteni lehet a kínzó migrént.



Az Eumet keddi friss előrejezlése szerint borongós, hideg időre készülhetünk, sokfelé esővel. Az északkeleti megyékben azonban említést érdemlő csapadék nem hullik. Mérsékelt északi szél fúj. Éjszaka dél felé elvonul a csapadékzóna, és északon már vékonyodni, csökkenni kezd a felhőzet. A szélcsendes helyeken ködfoltok alakulhatnak ki.



Szerdán, nyugaton felhős, keleten napos időre készülhetünk, élénk északkeleti széllel. Csapadék nem várható, marad a hűvös. Csütörtökön többnyire derült lesz felettünk az ég, és gyenge a légmozgás. Kellemes, de hűvös, őszi idő alakul ki. Pénteken is még jellemző lesz a napsütés, délen lehet több felhő, illetve reggelre ködfoltok alakulhatnak ki, amik helyenként napközben is megmaradhatnak.



A hétvégén felhősebb időben, délire forduló légmozgással kezdődő enyhülésre van kilátás. Itt-ott kisebb eső is előfordulhat.



KÖZLEKEDÉS METEOROLÓGIA



Kedden szinte országszerte számíthatunk esőre, vizes utakra. A megszokottnál hosszabb menetidővel kell számolni. Nagyon sok a felelőtlen, türelmetlen autós az utakon. Ne előzgessünk 1-2 perc előny érdekében, és ne veszélyeztessük ezzel a másik, szabályosan közlekedő autóban utazók életét!