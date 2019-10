Közlekedés-energia

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kell az órákat visszaállítani. Az átállás érinti a közösségi közlekedés egyes járatait is.

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt. MTI-hez eljuttatott közleménye szerint évtizedek óta mérik és elemzik az óraátállítás körüli napok fogyasztási adatait, az 1980 óta működő rendszer segítségével eddig csaknem 4000 gigawattórára becsülhető az energiamegtakarítás, amely az ország közel 5 heti átlagfogyasztásával egyenlő. Az óraátállítás haszna ugyanakkor a környezetvédelem területén is megmutatkozik: az alacsonyabb fogyasztás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár.



A megtakarítás jellemzően a háztartásokban, az építkezéseken, a hosszan nyitva tartó intézményekben és szolgáltatóknál, valamint a középületek díszkivilágítása kapcsán keletkezik - olvasható a közleményben.



Az átállás érinti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) éjszakai járatait is. A közlekedési cég közleménye szerint az óraátállítás éjszakáján a legtöbb járat hajnali 2 és 3 óra között a nyári és a téli időszámítás szerint is közlekedik, de változásra kell számítani a 918-as, a 938-as, a 940-es, a 941-es, a 990-es, a 992-es, a 996-os és a 998-as járat menetrendjében.



A MÁV tájékoztatása szerint a Bukarestből Budapesten át Bécsig közlekedő 346-os számú Dacia nemzetközi gyorsvonat a lőkösházi határállomásról már a téli időszámítás szerinti 2 órakor indul el. Az ellenkező irányban, a 347-es számú Dacia nemzetközi gyors a Keleti pályaudvarról 23.10-kor indul Bukarestbe, Lőkösházáig nyári időszámítás szerint közlekedik, majd onnét a téli időszámítás szerint, 2.39-kor folytatja útját.



A nemzetközi vonatok közül a Corona, az Ister, a Kálmán Imre, a Wiener-Walzer, a Metropol mindkét járatát, továbbá a Hortobágy EuroCity Bécs-Budapest-Kijev közvetlen hálókocsijában utazókat a külföldi vasúti hálózaton éri majd az óraátállítás.



A belföldi járatok közül a Nyugati pályaudvarról 0.52-kor és 1.52-kor Szobra, valamint a 0.43-kor és 143-kor Szolnokra induló vonatok a nyári időszámítás szerint közlekednek a teljes útvonalon. Már a téli időszámítás szerint indul vonat a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 2.45-kor, Szobra 2.52-kor, Hatvanból Aszódra 2.55-kor, Debrecenből Nagykerekire 2.20-kor, Debrecenből a Nyugatiba 2.32-kor, Lajosmizséről a Nyugatiba 2.45-kor, a Keleti pályaudvarra pedig Szolnokról 2.58-kor és Kelebiáról 2.09-kor.