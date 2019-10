Időjárás

Ismét megdőlt a napi melegrekord, hétvégén mérséklődik a meleg

Csütörtökön ismét megdőlt a napi melegrekord: 29 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek Körösszakálon, hétvégén azonban már mérséklődik a meleg, jövő héten pedig markáns hidegfront hoz jelentős lehűlést - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök este a Facebook-oldalán.



A Hajdú-Bihar megyei községben az előzetes adatok alapján 29,1 Celsius-fokig melegedett a levegő, eddig az 1923-as 27 fok volt a napi rekord.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzésében azt írta, pénteken még a makacsabb dunántúli ködfoltok is feloszlanak a déli órákra. Ezt követően már országszerte derült, napos, csapadékmentes idő lesz. A leghidegebb órákban többnyire 4-11 fok lesz. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő.



Szombatra virradó éjszaka többfelé képződik köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet. Elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon kiterjedtebb ködtakaró is létrejöhet, amelynek egy része néhol tartósan megmaradhat, másutt viszont napközben nagyrészt feloszlik, és naposra fordul az idő. A minimumhőmérséklet 3-12, a maximumhőmérséklet általában 20-25 fok között alakul, a tartósan ködös, borús tájakon viszont több fokkal hidegebb lesz.



Vasárnapra virradóra is többfelé tartósan megmaradhat a köd. A ködös tájakon helyenként szitálás előfordulhat. Másutt viszont napos idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-11 fok között várható. A legmagasabb hőmérséklet a napos tájakon 20 és 24 fok között valószínű, a tartósan ködös, felhős területeken több fokkal ez alatt marad - olvasható az előrejelzésben.