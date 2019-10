Időjárás

Özönvízszerű esőzések Dél-Franciaországban, halottak

hirdetés

Legalább hárman életüket vesztették Dél-Franciaországban az elmúlt három nap özönvízszerű esőzésében, amely jelentős károkat is okozott - közölte csütörtökön Christophe Castaner francia belügyminiszter.



A francia meteorológiai szolgálat jelentése szerint a viharok a Montpellier-től Marseille-ig terjedő területet sújtották.



Rekordmennyiségű eső esett Toulonban: 116 liter négyzetméterenként és Sete városában, ahol 80 litert mértek.



Az eső miatt kialakult áradások vasútvonalakat is elárasztottak, a francia állami vasúttársaság, az SNCF legalább november 4-ig felfüggesztette a vonatok közlekedését több szakaszon.



Az egyszerre nyolc megyére kiterjedő heves esőzés miatt 1773 alkalommal hívták a tűzoltókat, s a mentésekben mintegy 2 ezer tűzoltó vett részt a belügyminisztérium szerint, amely azt is jelezte, hogy várhatóan a jövő heti kormányülésen természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánítják az érintett településeket.



Tavaly nem messze erről a területtől, Aude megyében 14-en haltak meg az eső miatt áradásokban, amely 200 millió eurós károkat okozott.