Időjárás-rekord

Ismét megdőltek a napi melegrekordok

Ismét megdőltek a napi melegrekordok, szerdán a Békés megyei Dombegyházán 28,2 fokot mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. Azt írták: ez már sorozatban a negyedik rekorddöntő nap.



Szerda hajnalban megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet országos és egyben fővárosi rekordja. Mostanáig október 23-án 2013-ban Pestszentlőrincen volt a legenyhébb a hajnal, akkor 16,3 Celsius-fokot mértek. Most viszont a fővárosi János-hegyen a leghidegebb órákban is mindössze 16,5 fokig hűlt le a levegő.



A fővárosi maximumhőmérsékleti rekord mostanáig 24,9 fok volt, ezt szintén 2013-ban Pestszentlőrincen regisztrálták. Most Újpesten másfél fokkal melegebb volt, 26,4 fokig emelkedett a hőmérséklet.



Az eddigi országos melegrekord ezen a napon szintén 2013-as volt, akkor Baján 27,3 fokot mértek. Az új rekord a Békés megyei Dombegyházáé, ott szerdán 28,2 fokig melegedett fel a levegő.



Az előrejelzés szerint a hétvégén mérséklődik kissé a meleg, majd jövő hétfőn egy markáns hidegfront hoz mintegy 15 fokos lehűlést.