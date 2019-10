Időjárás

Halálos áldozatai is vannak a Katalóniára zúdult özönvízszerű esőzésnek - videó

hirdetés

Özönvízszerű esőzések miatt egy ember meghalt és többen eltűntek Katalóniában szerdán, ahol 24 ezren maradtak áram nélkül és több autóúton, vasúti szakaszon is szünetel a közlekedés.



A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) jelentése szerint fél nap alatt 180 milliméternyi csapadék zúdult Girona és Tarragona térségének több településére, helyenként viharos erejű széllel kísérve.



A halálos áldozat egy 75 éves férfi, akinek eltűnését még az éjjel jelentették a Barcelonához közeli Arenys de Munt településről, ahol a férfi az utcán parkoló autóját akarta a vihar elől biztonságba helyezni. Holttestét reggel találták meg.



A helyi hatóságok négy eltűnt embert keresnek, köztük egy idős asszonyt és középkorú fiát, akiknek bungalójába tört be a víz éjszaka Vilaverd településen. Két másik embert pedig autójával együtt sodort el egy hirtelen megáradt folyó Espluga de Francolíban, ahol két híd és két vendéglátóhely is összedőlt. A gépkocsit később üresen találták meg a folyóban.



Áradások, kidőlt fák, földcsuszamlások miatt több mint negyven közút vált járhatatlanná egyes szakaszokon, ahogy több vasútvonal is. A vihar következtében összesen 24 ezer katalóniai háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül. A viharos időjárás érintette a földközi-tengeri Baleár-szigeteket is; Ibiza szigetén három munkás megsérült, amikor barakkjukat lerombolta a rendkívül erős szél.



Az Aemet tájékoztatása szerint a rossz idő észak felé, Baszkföld és Kantábria irányába haladt tovább Katalóniából.