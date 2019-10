Időjárás

Újabb melegrekordok dőltek meg

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán azt írták: az országos rekord mostanáig 15,1 fok volt, amelyet 1981-ben Makón mérek. Most ennél több mint 1 fokkal melegebb volt Pécs Árpádtetőn, ahol mindössze 16,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet a leghidegebb órákban.



A fővárosban is 1981-ben volt a legenyhébb mostanáig az október 22-i hajnal, akkor 13,9 fokot regisztráltak. Most viszont a János-hegyen csupán 14,4 fokig csökkent a hőmérséklet.



Az elmúlt napokban több melegrekord is megdőlt. Az előrejelzés szerint marad az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb idő. Kedden akár 27 fok is lehet. A hétvégére mérséklődik pár fokot a meleg.