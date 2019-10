Forgószél

Elmosta Japánt a Hagibis tájfun - videók

Hatalmas esőzéseket, orkán erejű szelet, sőt tornádót is okozott a Hagibis tájfun a távol keleti ország középső és nyugati tartományaiban. Ráadásul a föld is megmozdult.

Helyi idő szerint szombat este érte el a Japán partokat a Hagibis, ami a legerősebb tájfun, amely az elmúlt 60 évben elérte a szigetországot.

A tájfun központja Tokiótól nem messze érte el Honsu szigetét, így a legerősebb szél a főváros körüli prefektúrákban tombolt: Haneda Nemzetközi Repülőtéren 157 km/h-s széllökést mértek.



Chiba prefektúrában még egy tornádó is kialakult és okozott jelentős károkat a térségben.



A legnagyobb veszélyt azonban a tájfunnal érkező óriási csapadékmennyiség jelentette. Japán középső tartományaiban több száz milliméter csapadék hullott le egy-másfél nap alatt. Hakone-ben a 24 órás csapadékösszeg elérte 942,5 millimétert,



ami a második legnagyobb napi csapadékösszeg, amit Japánban valaha is mértek. Összehasonlításképpen Magyarország évi átlagos csapadékösszege 500-800 milliméter között alakul.



A rengeteg eső súlyos áradásokat okozott a sűrűn lakott országban. Japán területének legnagyobb részét ugyanis hegyvidéki területek képezik, ahol a lehullott csapadék azonnal felduzzasztja a hegyekből eredő folyók vízszintjét. A medrükből kilépő folyók több települést elöntöttek és földcsuszamlások is kialakultak.



A tájfun tombolása közepette még egy földrengés is súlyosbította a helyzetet, melyet Tokió környékén észleltek és a Richter-skála szerinti 5,7-es erősségű volt.



Hagibis már elhagyta Japánt és a Kuril-szigetek felé vette az irányt. Mérsékelt övi ciklonná alakult át, ám a benne lévő széllökések még elérhetik a 150 km/h-t - tudósított az Időkép.hu.