Meteorológus: várhatóan Tokió környékén halad át a Hagibisz tájfun szeme

Várhatóan a japán főváros, Tokió közelében halad el a legmagasabb kategóriába sorolt Hagibisz szupertájfun - mondta Tóth Tamás meteorológus szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



A meteorológus kiemelte: a trópusi ciklon eddig lakott területet nem érintett, azonban szombat délutánra elérheti Japán Honsú szigetét, az ázsiai ország legsűrűbben lakott területeit, köztük a fővárost.



Hozzátette, mire a tájfun eléri a hidegebb tengervizet és a szárazföldet, valószínűleg csökken az ereje.



A vihar egyetlen nap alatt 300-400 millimétert meghaladó csapadékot hozhat, ami Magyarország éves csapadékmennyiségének a háromnegyede. Ez pusztító árvizekkel járhat. A Hagibisz 140-160 kilométer per órás széllökésekkel éri el a szigetországot - tette hozzá.

They say Typhoon #Hagibis is one of the most dangerous typhoons ever. The wind is so strong that it can overturn buildings and vehicles.



