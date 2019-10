Hurrikán tart Európa felé: 22 méteres hullámokkal és 200 km/órás széllel csap le - videó

Akár halálos kimenetelű is lehet, ha a Lorenzo néven ismert hurrikán lecsap szerdán az Európához tartozó Azori-szigetekre. Az óriási erejű szélviharnak eddig egy halálos áldozata van, és óránkénti 161 km-es sebességgel közeledik a szigetcsoport felé, amit az előrejelzések szerint szerdán ér el. Ha addig nem csendesedik, akár 25 méter magas hullámokat is gerjeszthet.



Nem csoda, hogy a portugál meteorológiai szolgálat is figyelmeztetést adott ki, a szigetcsoport iskoláit pedig bezárják.



Az előrejelzések szerint ezután a hurrikán lecsendesedik, és trópusi viharként halad tovább Írország és az Egyesült Királyság felé.

Infrared Satellite imagery, you can see hurricane #Lorenzo slowly moving north east, it is expected to transition into an extra tropical storm before it reaches Ireland. pic.twitter.com/pr2fFEKYRl