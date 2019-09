NAK

A szélsőséges időjárás kihívások elé állította idén a növénytermesztőket

hirdetés

Több helyen fertőzést okozott a csapadékos időjárás a búzánál, a kukoricánál ugyan egyelőre nem észleltek betegséget, de a csapadék miatt fokozott növényvédelemre van szükség - hangzott el a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai konferenciáján.



Zászlós Tibor, a NAK mezőgazdaságért felelős alelnöke a vásár nyitó napján tartott rendezvényen úgy fogalmazott, egyszerre nehezítették a gabonatermesztők helyzetét a jelentős csapadékhiány és a hirtelen jött felhőszakadások, viharok.



A NAK közleménye szerint a nedves kukoricák feldolgozása már megkezdődött, azoknál a feldolgozók nem észleltek fertőzéseket.



A konferencián elhangzott: a változékony időjárás növénybiztosítási szempontból is váratlan helyzetet eredményezett.



A biztosítók általános tapasztalata szerint azokon a területeken, ahol a jégkár mérséklődött, ott nőtt a felhőszakadások és a viharok okozta kár. Ez a termelők jelentős részét felkészületlenül érte, jellemzően alig kötöttek az utóbbi károkra is kiterjedő biztosítást. A biztosítók nyitottak a probléma megoldására, ahogy eddig, úgy a jövőben is kínálnak ilyen szerződést.



A NAK a konferencián együttműködési megállapodást kötött a Mezőgazdasági Repülők Érdekvédelmi Szövetségével (MERÉSZ). Tájékoztatásuk szerint a megállapodás elősegíti, hogy a légi növényvédelem továbbra is rendelkezésre álljon a gazdálkodók számára, a kamara minden lehetséges eszközével támogatja a mezőgazdasági repülés fenntartását.