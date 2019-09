Időjárás

Hatalmas erővel ütött rajta Japánon a Tapa trópusi vihar

Ez a szezon 17. trópusi vihara a térségben, és noha a Tapa elhaladt a dél-japán Okinava prefektúra mellett, mégis voltak sérültjei. A helyi légitársaságok elővigyázatosságból törölték az Okinava és Japán legnagyobb szigete, Honsú közötti járatokat. Hasonló korlátozást rendeltek el a délnyugati Kjúsú szigetére tartó viszonylatokra, ebbe az irányba tart ugyanis a tájfun.

South Korea and #Japan are bracing for a Typhoon #Tapah that could bring a substantial flood threat: https://t.co/sZN5nT2KaS pic.twitter.com/hJfSCZ3fgS — AccuWeather (@breakingweather) September 21, 2019

Okinava szigetén a rendkívül heves szél megrongálta a távvezetéket, mintegy 5000 háztartásban nincs áram. A meteorológusok előrejelzése szerint a vihar vasárnap estére éri el Kjúsút, ahol helyenként akár 300-400 milliméter eső is eshet. Kjúsún korlátozták a vasúti forgalmat is, miután a szigetre tartó szél erőssége egyes helyeken elérte az óránkénti 160-190 kilométeres sebességet.



A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a rendkívüli időjárás miatt a tengeren nagy hullámok keletkeznek, míg a szárazföldön a megnövekedett csapadék mennyisége miatt földcsuszamlások lehetnek.



Tapa további útja a Cusima-szorost érintve Honsú és Hokkaidó szigete felé vezet, majd hétfőre kijut a Csendes-óceánra, ahol szakértők szerint új erőre kaphat. Szeptember elején Japánban a Fakszaj tájfun tombolásában három ember meghalt, több mint hatvan megsérült.