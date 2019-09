Időjárás

Azért ez nem semmi, ilyen meleget Grönlandon!

Elképesztő fotót közölt Grönland olvadásáról a NASA még szeptember elején a Landsat műholdak segítségével. Már akkor ledöbbent a világ a sziget déli részén fekvő Sermilik nevű fjord elképesztő károsodásáról. Most pedig újabb, őszi hőhullám sújtja a térséget, amelynek eredményeként 15-25 °C nagyobb lesz a hőmérséklet, mint szokott az elkövetkezendő 5 napban. Európa többi részén is jóval melegebb van, mint szokott, ám már készülődnek a sarkvidéki hideg levegők a betörésre, nemsokára megérkeznek a fagyos légtömegek kontinensünk fölé is.