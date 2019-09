Időjárás

Csütörtöktől jöhetnek az első talajmenti fagyok

Hétfőn még nyárias időben lesz részünk, majd kedden egy hidegfront érkezik, mely elhozza az őszt. A hidegfront mögött tartósabb északnyugati áramlásra kell számítani, amelynek köszönhetően a magasban jó 10-12 fokkal hidegebb levegő érkezik, mely hatással lesz a talajmenti és a talajközeli hőmérsékletre is.



Szerdán még sokfelé szeles lesz az idő, de csütörtök reggelre mindenhol mérséklődik, legyengül a légmozgás, valamint a kevés felhő, illetve a magasban felénk érkező hidegebb légtömeg együttes hatása azt eredményezheti, hogy sokfelé csökken majd 5°C alá a hőmérséklet, de a fagyzugos, szélvédett völgyekben 0°C körüli értékeket is mérhetünk, így megérkezhetnek az első talajmenti fagyok, de helyenként akár a Hőtérképünkön is megjelenített 2 méteres magasságban is fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, vagyis ezeken a tájakon gyenge fagy is előfordulhat.



Mivel péntek reggelre sem változik jelentős mértékben időjárásunk, így ezen a reggelen is számítani kell a fagyra érzékeny helyeken talajmenti fagyra, esetleg gyenge fagyra is.



Emiatt érdemes felkészülni az őszi idő beköszöntére, a zöldséges- és virágoskertünkben a fagyra érzékeny növényeink védelmére - javasolta az Időkép.hu előrejelzésében.