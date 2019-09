Tragédia

Halálos áldozatokat követelt az időjárás Spanyolországban

Halálos áldozatokat követelt a rossz időjárás Spanyolország dél-keleti részén; ketten veszítették életüket miután autójukat elsodorta a heves esőzések okozta árhullám - közölte a spanyol csendőrség csütörtökön.



A hivatalos tájékoztatás szerint az idős házaspár holttestére a felborult gépkocsiban bukkantak rá egy, az összegyűlt víz miatt nehezen megközelíthető területen Kasztília-La Mancha és a valencia autonóm közösség határán.



A tűzoltók a valenciai régióban több helyszínen sikeresen mentettek ki elsodort gépjárművekben rekedt embereket, például Dénia városában is, ahol tornádó döntötte le egy sportcsarnok egyik falát és megrongálta a tetőszerkezetet is.



"Az elmúlt száz év legnagyobb esőzése" - mondta újságíróknak Jorge Rodríguez, a valenciai Ontinyent település polgármestere, ahol az elmúlt 24 óra alatt négyzetméterenként 297 liternyi csapadék hullott le.



A Clariano folyó kiöntött medréből és épületeket öntött el, emiatt több ház lakóit evakulták - részletezte.



A rossz idő miatt kikötőket, autóutakat és vasúti szakaszokat is le kellett zárni. Összesen 86 valenciai településen szünetel az oktatás, ami mintegy 255 ezer diákot érint.



A szomszédos Murcia tartományban 45 településen marad el a tanítás csütörtökön, péntekre pedig teljes iskolaszünetet rendelt el a helyi kormányzat.



A heves esőzések a Baleár-szigeteket sem kímélik, Ibizán több helyről is földcsuszamlást jelentettek.