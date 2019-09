Időjárás

Akár több mint fél méter friss hó is eshet az Alpokban

A hóimádok már dörzsölhetik is a kezüket, havazás várható az Alpokban, sőt sok helyen már le is esett. A pelyhekre egyelőre 2500 méter magasságtól van lehetőség, ám itt már akár 90 centi is eshet helyenként. Európa középső részének magashegységének főként a nyugati, északi és középső részén esik a hó.

Svájcban már 6-án esett 2100 méteren