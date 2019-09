Időjárás

Nyugatra és északra érkezik a lehűlés

Míg keleten 30 fok felett tetőzik a hőmérséklet, hétfő estétől a nyugati és északi tájakra megérkezik a lehűlés. Záporok, zivatarok is itt várhatók. 2019.09.02 06:04 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legfrissebb prognózisok alapján a hét első napjai hozhatják meg a változást időjárásunkban. Várhatóan az északnyugati tájakra már hétfő napközben megérkezik a hidegfront, a légmozgás északnyugatira fordul, eleinte megélénkül, majd az esti órákban a Dunántúlon meg is erősödik. Az éjszaka folyamán egyre nagyobb területen feltámad a szél, nyugaton viharos széllökések is lehetnek. Kezdetben északon, északnyugaton, estétől a Dunántúlon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A zivatarcellákat heves kísérőjelenségek, mint jégeső, felhőszakadás is kísérhetik.



Kezdetét veszi a lehűlés, északnyugaton a legmelegebb órákban is 30 fok alatt marad a hőmérséklet, máshol azonban még 30 fok feletti értékekre, kánikulára számíthatunk napközben.

Kedden szintén a Dunántúlon és északon lesz frissebb az idő, de egyre több helyre megérkezik a lehűlés, csak keleten, délkeleten haladhatja meg a hőmérséklet a 25 fokot. Az északi légmozgás erős, többfelé viharos lehet. Sok felhő lesz felettünk, főként a Dunántúlon és északon fordulhat elő eső, zápor, igaz nem túl nagy mennyiségben - írta az időkép.hu.

A hajnalok is egyre hűvösebbnek ígérkeznek, szerdán reggel 9 és 18 fok közé hűl a levegő. Kelet felé elhagyja térségünket a front, egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. Napközben 22 és 29 fok közötti maximumokat mérhetünk. Egy-egy zápor zivatar mindössze a Dunától keletre alakulhat ki, az északias szél is itt lehet már csak élénk. Csütörtökön sok napsütés ígérkezik, mérsékelten meleg, kissé szeles időre van kilátás. Ismét erősödik majd a felmelegedés, a csúcshőmérsékletek azonban előreláthatólag 30 fok alatt maradnak.