Időjárás

Strandidővel búcsúzik a nyár - videó

hirdetés

Továbbra is a délkeleti, déli országrészben lesz a legmelegebb. Alapvetően derült idő, szikrázó napsütés lesz jellemző, délután kisebb gomolyképződéssel, fátyolfelhőkkel. Záporesőnek, zivatarnak egészen minimális az esélye, de mindenhol teljesen nem zárható ki. Gyenge, olykor mérsékelt keleti, északkeleti szél fúj. Éjszaka derült égbolt, nyugodt, eseménytelen idő várható országszerte. A hajnal mérsékelt frissülést ígér. Vasárnap is marad az évszakos átlagnál 4-5 fokkal melegebb idő. Délelőtt derült ég, délután kisebb fátyol- és gomolyfelhőzet melletti sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge marad. Éjjel is nyugodt, csillagfényes időre van kilátás mérsékelt frissüléssel.