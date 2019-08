Időjárás

Villámcsapások öltek túrázókat a lengyel Tátrában

Hirtelen kitört viharban hárman életüket veszítették, és huszonketten megsérültek csütörtökön villámcsapásoktól a lengyel Tátrában, folyamatban vannak a mentőakciók - jelentette a lengyel közszolgálati televízió (TVP Info).



A kis-lengyelországi vajda szóvivője közölte: a villámcsapás által sújtottak közül hárman nem élnek. A mentőszolgálat szerint 22 személy sérült meg, őket kórházba szállítják.



Mateusz Morawiecki kormányfő kérésére a kis-lengyelországi vajda a tátrai üdülőközpontba, Zakopanéba indult. A városban válságstábot állítanak fel.



A miniszterelnök közölte, hogy tekintettel a súlyos helyzetre még a nap folyamán maga is a helyszínre utazik.



Jan Krzysztof, a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka korábban arról tájékoztatott, hogy tízegynéhány embert villámcsapás ért a Wielki Giewont (Nagy-Giewont) hegycsúcs környékén. Emellett a hegység több pontján néhány, villámcsapás okozta halálesetről is tudomást szereztek.



A Nagy-Giewonton 1901 óta magas vaskereszt áll, mely vonzza a villámokat. A viharokban veszélyesek a meredek ösvények mentén rögzített segítőláncok is, amelyekbe a turisták hegymászás közben kapaszkodnak.



A TVP Info szerint a vihar idején Giewont környékén mintegy 20-an tartózkodtak, a sérültek között gyermekek is vannak.



A mentőakciókba helikoptereket, tűzoltókat vetettek be, riadóztatták a térségbeli mentőszolgálatokat. "A helyzet nagyon súlyos" - közölte Jan Krzysztof.



A lengyel média szerint csütörtök reggel napos idő volt a Tátrában, ezért a nem kedvező időjárás-előrejelzés ellenére is sokan indultak hegyi túrákra. A délután folyamán újabb viharok keletkezhetnek.



A TOPR munkatársai a csütörtöki mentőakció mellett tovább keresik azt a két barlangászt, akik a hét végén a tátrai Jaskinia Wielka Sniezna barlangrendszerében rekedtek mintegy 500 méter mélységben.