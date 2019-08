Időjárás

Tombol a kánikula a Nyugat-Balkánon

Horvátországban a szárazföldi részeken tikkasztó a hőség, 35-37 fokot mértek, a hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 38 fokot is. A tengerparton is nagy a forróság. A hőmérséklet az éjszakai órákban sem csökkent: Splitben közel 28, Dubrovnikban 29 fokot mértek az éjszaka. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35-40 fok körül alakul.



A meteorológiai szolgálat hétnapos előrejelzése szerint a kánikula az ország nagy részében keddtől 5-8 fokkal enyhül, a hét második felében csökken a hőmérséklet, és helyenként rövid záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnaptól a hőmérséklet újra 30 fok körül alakul.



A kánikula Bosznia-Hercegovinát sem kerülte el, az ország nagy részén hőségriadót rendeltek el. Mostarban délután 41 fokot mértek, míg az ország más részein 35-38 fok körül alakult a nappali hőmérséklet. Az egészségügyi minisztérium arra szólította fel az állampolgárokat, hogy minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, és fogyasszanak minél több folyadékot.



Szerbiában 35-38 fok körül alakult a nappali hőmérséklet. Az ország mindössze két részében mértek 30 fok körüli hőmérsékletet. Enyhülés csak szerdától várható, amikor nagy mennyiségű csapadékra, villámlásra és viharos erejű szélre is számítani lehet az országos meteorológiai szolgálat szerint.



Az átlagosnál melegebb idő megterhelő az egészséges szervezetre is, és bárkinél okozhat egészségi panaszokat. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy az emberek igyanak sok folyadékot, a strandolók húzódjanak árnyékba a déli órákban, aki pedig teheti, az maradjon inkább otthon, tartózkodjon hűvös térben.