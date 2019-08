Csillagászat

Csillagász: éjfél után érdemes a hullócsillagokat megfigyelni

A Perseidák meteorraj megfigyelésére legalkalmasabb hétfőről keddre virradóan az éjféltől hajnalig terjedő időszak - mondta Kiss László, csillagász-fizikus.



A csillagász az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában beszélt arról, hogy a Szent Lőrinc könnyeikét is ismert Perseidák meteorraj sok száz éve visszatérő jelenség augusztusban. Idén a telihold közeli állapot miatt nehezebben figyelhető meg a sok apró porszemcséből álló meteorrajból származó csillaghullás.



Felidézte, hogy az első megfigyelések a Perseidákról kínai csillagászoknak köszönhetően az időszámításunk előtti időszakból származnak. A Perseidák, amelynek szülőégiteste a Swift-Tuttle-üstökös volt, sok apró porszemcséből áll, melyek a földi légkörben nagy sebességük következtében felhevülnek és elégnek. Mint mondta, a Perseidák ma már nem olyan aktív, mint a 90-es években volt. Jellemzően akkor szokott sok hullócsillag lenni, amikor a forrás, a szülőüstökös mellettünk jár, erre legközelebb a 2100-as években kerül csak sor.



Hazánkban évente több alkalommal is jelentkeznek meteorrajok. A csillagász példaként említette, hogy októberben az Orionidák meteorraj, novemberben a Leonidák, decemberben a Geminidák, januárban pedig a Quadrantidák meteorraj érkezik.



Mint hozzátette, ezek akkor jelentkeznek, amikor a Föld áthalad egy olyan térrészen, ahol korábban egy üstökös elhaladt és az üstökös pályája mentén teleszemetelte a bolygóközi teret ezekkel a "kis porszemcsékkel". Maga a fényjelenség amiatt lép fel, mert nagyon nagy sebességgel közlekedünk a Naprendszerben és az üstökösökből kiszakadó porszem a földi légkörbe belépve a nagy légellenállás miatt felizzik, amelynek során magát a körülötte lévő levegőburkot is világításra gerjeszti. Ez látható ilyenkor egy-két tized másodpercig.