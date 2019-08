Időjárás - hőség

Vizet osztanak, párakapukat működtetnek, locsolják az utakat országszerte

Vizet osztanak, párakapukat működtetnek, locsolják az utakat és több helyen közterületi vízcsapokat is megnyitottak a szombattól hétfő éjfélig elrendelt hőségriasztás miatt az országban. 2019.08.10 16:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A MÁV-Start a főváros három főpályaudvarán és több vidéki vasútállomáson ad ingyen ásványvizet az utasoknak.



A szakemberek felhívták a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a hőségben több figyelmet kell fordítani a növényekre és az állatokra is.



Székesfehérváron a hőségriasztás elrendelése után megkezdték az előkészületeket a vízosztás megszervezésére, valamint a közterületi tűzcsapok megnyitására - ismertette az önkormányzat Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester tájékoztatóját. Napközben három helyen osztanak vizet, míg öt tűzcsapra ivásra alkalmas szerkezeteket szereltek fel - tették hozzá.



Kaposváron vizet osztanak, párakapukat működtetnek és locsolják az utakat a belvárosban - közölte a város polgármesteri hivatala az MTI érdeklődésére szombaton.



Debrecenben a hétvégén is nyitva tartó önkormányzati intézményekben, például a Kölcsey központ klimatizált termeiben pihenhetnek meg a hőség elől betérők - közölte az önkormányzat sajtófőnöke szombaton az MTI-vel. Iván Aurél azt mondta, hétfőn, a legmelegebb napon az új városháza hűtött tereit is megnyitják az emberek előtt, Debrecen főterén pedig párakaput állítanak fel. Szükség esetén vasárnap megkezdik a főbb tömegközlekedési útvonalak, villamossínek locsolását - fűzte hozzá.



A MÁV-Start ingyen ásványvizet ad az utasoknak szombaton 14 órától 18 óráig, vasárnap és hétfőn 8 órától 18 óráig Budapesten a Keleti pályaudvaron, a Nyugati pályaudvaron és a Déli pályaudvaron, vidéken pedig Miskolc, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét, Győr, Szolnok, Pécs, Nagykanizsa, Siófok, Veszprém, Tapolca, Celldömölk, Zalaegerszeg, Debrecen és Nyíregyháza vasútállomásán.



A rendőrség felhívta a közlekedők figyelmét arra, hogy a járművezetők a hőségben jellemzően kevésbé tudnak koncentrálni, a reakcióidő hosszabb, a reflexek tompulnak, emellett az emberek türelmetlenebbek, hamarabb elvesztik az önkontrolljukat. Ilyenkor a gyalogosok kevésbé néznek körül, mielőtt az úttestre lépnek és gyakran helytelenül mérik fel a veszélyforrásokat.



Az Országos Rendőr-főkapitányság azt javasolja, hogy aki nehezen viseli a meleget, lehetőleg ne induljon útnak vagy kerülje a hosszabb autózást. Azt tanácsolják, hogy a közlekedők fogyasszanak az átlagosnál több folyadékot, és mindig legyen ásványvíz vagy üdítőital a gyalogosoknál is.



A rendőrség arra kéri az autósokat, álló gépjárműben véletlenül se hagyjanak bezárva gyermeket vagy házi kedvencet felhúzott ablak mellett, mert a felforrósodott utastérben ennek életveszélyes következményei is lehetnek.



Az országos tisztifőorvos augusztus 10-én 0 órától augusztus 12-én 24 óráig adott ki hőségriasztást a tartósan magas hőmérséklet miatt az ország egész területére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra a hőség miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Az előrejelzés szerint hétfőig tovább fokozódik a hőség.