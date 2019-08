Időjárás

Így mosta el az eső az Ördögkatlan fesztivált - videó

Újra hatalmas eső, jég és villámárvizek országszerte. Több helyen egy hónapnyi csapadék esett akár fél óra alatt. A Budapest-Pécs vonalon több órát késtek a vonatok, mert a Tolna megyei Kurd közelében az eső alámosta a vasúti pályát.



Elmosta az eső az Ördögkatlan fesztivált is, a vendégek sikítozva menekültek a szél és az eső elől. Nemcsak pénteken, szombaton is sok helyen volt vihar, vasárnap is jöhet.



Vasárnap reggel hűvös, napközben mérsékelten meleg időre van kilátás. A napsütés lesz jellemző. Délután kisebb gomolyképződést követően, ismét a Duna-Tisza közén fordulhat elő nagyobb eséllyel elvétve egy-egy záporeső, esetleg zivatar, illetve a nyugati határszélen.