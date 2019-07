Időjárás

Hőség - Először adták ki a legmagasabb fokozatú riasztást Belgiumban

hirdetés

Története során először adta ki a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást a belga meteorológiai szolgálat (IRM) szerdán az országot sújtó hőhullám miatt.



Belgium egyes részein a napokban 38-40 Celsius-fokos hőmérséklet is várható.



A rendszer húsz évvel ezelőtti bevezetése óta most először váltották narancsról vörösre a készültséget.



David Dehenauw, a szolgálat vezetője később bejelentette, hogy 38,9 Celsius-fokot mértek az ország délkeleti részén szerda délután, s ezzel épp megdőlt a 38,8 Celsius-fokos melegrekord, amelyet tavaly nyáron regisztráltak.



Rámutatott ugyanakkor, könnyen elképzelhető, hogy nem lesz hosszú életű az új csúcs, ugyanis a napokban akár ennél magasabb hőmérsékleteket is mérhetnek.



Az IRM sok folyadék fogyasztására, a közvetlen napsütés kerülésére, illetve a szabadban végzett tevékenységek korlátozására szólította fel a helyi lakosságot, a munkáltatókat pedig speciális szabályok életbe léptetésére.



Az illetékes minisztérium eközben rendkívül intézkedésként 120 ezer euróval emelte a tengerparti vízimentő szolgálat költségvetését.