Csillagászat

Látta a részleges holdfogyatkozást?

MTI Fotó: Komka Péter

Részleges holdfogyatkozás volt éjjel, a jelenséget Magyarországról is meg lehetett figyelni este 10 órától.



Az esemény éjjel fél 12-ig tartott, ebben az időben a Hold mellett már egy kisebb távcsővel is könnyen megfigyelhető volt a Jupiter és a Szaturnusz is. Ekkora mértékű holdfogyatkozás legközelebb 2025-ben lesz látható Magyarországról.

