Időjárás

A hétvégén is sok lesz a napsütés

Vasárnap viszont többfelé várhatók záporok, zivatarok is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken szűrt lesz a napsütés. Az ország északi felében megerősödik a szél, az esti órákban pedig az északkeleti határ közelében kialakulhat egy-egy futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11-17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között várható.



Szombaton napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás többfelé élénk, északon helyenként erős lesz. A minimumhőmérséklet 13-19, a maximumhőmérséklet 29-34 fok között várható.



Vasárnap a napsütés mellett több helyen alakul ki zápor, zivatar. A legtöbb csapadék délnyugaton valószínű. Eleinte többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 15-21 lesz. Napközben 25-32 fokig melegszik a levegő, délkeleten lesz a legmelegebb, nyugaton a hűvösebb - olvasható az előrejelzésben.