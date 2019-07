Időjárás

A következő napokban szélsőséges időjárásra kell számítani Kínában

hirdetés

Folytatódnak Kína déli részén a múlt hónapban csaknem ötven áradást és egyéb katasztrófát okozó heves esőzések, míg az ország északi részén kitart a kánikula július első felében - írta szerdán a China Daily című kínai pártlap, a meteorológiai hivatal előrejelzését idézve.



Liao Csün, a hivatal katasztrófavédelmi és közszolgálati osztályának vezetője egy keddi sajtótájékoztatón elmondta: a déli országrészben július 12-ig helyenként 30-70 százalékkal több eső várható, mint a korábbi évek azonos időszakában. Hozzátette, hogy a csapadék mennyisége egyes területeken a 100-200 millimétert, míg a Jangce folyó északi szakaszánál akár a 300 millimétert is elérheti.



A Dél-kínai-tengeren található szigetekből álló Hajnan tartomány kedden a legenyhébb, kék riasztást adott ki egy közelgő tájfun miatt, de déltől felfüggesztette a Kína szárazföldi részére közlekedő kompjáratokat, valamint visszarendelte a kikötőkbe a hajókat.



Kína északi részein ezzel szemben a szélsőségesen meleg idő miatt adtak ki figyelmeztetést, a következő tíz napban ugyanis a hőmérséklet több helyen elérheti a 40 Celsius-fokot.



Liao elmondta: a 35 fok fölötti hőmérséklet valószínűsége fokozatosan emelkedik, egyes helyeken ráadásul a hőség mellett a magas páratartalom is kedvezőtlenül hathat az egészségre, ahogy a víz- és áramellátásra is. Hozzátette: a globális felmelegedés miatt a szélsőséges melegek egyre gyakoribbá válnak majd Kínában.