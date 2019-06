Időjárás

Az idei nyár eddigi legmelegebb napja július 1-jén lesz

Péntek délután is a napsütésé marad a főszerep, de kisebb gomoly és fátyolfelhőzet zavarhatja meg időnként és helyenként. Elsősorban a Tisza térségében és a keleti országrészben várható kevés felhő, míg nyugaton derült égbolt a valószínűbb. Egy-egy futó, frissítő zápor esetleg a Tisza vonalában kialakulhat, de nagyon kicsi ott is az esély rá. A hőmérséklet 6-8 fokkal alacsonyabbra emelkedik, mint az elmúlt napokon, így a sokéves átlag köré, kevéssel az alá várható - írja az eumet.hu.



A derült idő, tiszta levegő miatt nagyon erős UV sugárzással (index 7-8) kell számolni a déli, kora délutáni időszakban!



A Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk, időről-időre erős lökésekkel is kísért északi szél fúj, míg a Duna-Tisza közén gyengébb légmozgás valószínűbb.



Éjjel nyugaton is gyengül a légmozgás, de keleten még lehetnek élénk széllökések. Derült, csillagfényes égbolt lesz a jellemző. Csapadéktól sehol sem kell tartani. Friss lesz a hajnal.



Szombaton is alapvetően napos, melegedő, de még nem megterhelően meleg, nyaralóknak, strandolóknak kedvező idő következik. A déli, kora délutáni időszakban ismét erős lesz az UV sugárzás! Futó zápor legfeljebb elvétve, főként keleten, északkeleten alakulhat ki, de ott sem lesz jellemző. Általában gyenge légmozgás lesz jellemző, a Tiszántúl északi térségében várható még élénkebb, északi szél.



Éjjel országszerte derült, csillagfényes, szélcsendes idő következik. Friss lesz a hajnal, de már mérséklődik az éjszakai lehűlés.

Az idei nyár legmelegebb napja valószínűleg hétfőn érkezik el. Július első napjára akár 36-37 fokig is felkúszhat a hőmérséklet.

Vasárnap, hétfőn déli légmozgás mellett várhatóan ismét hirtelen melegszik, visszatér a kánikula és a fülledtség. Derült ég, erős napsütés várható. Hétfő este, éjjel, északon, főként északnyugaton kialakulhatnak elszórtan záporok, esetleg zivatargócok.



Keddre hidegfront érkezése körvonalazódik. A nap túlnyomó részében napsütés, gyorsan és erősen melegedő, fülledt idő ígérkezik. Előreláthatólag délutántól, észak felől szórványos, de heves zivatarok terjeszkednek. Erősödik az északnyugati szél.



Szerdán ismét napsütésben lehet bízni, de időről, időre, főként keleten és nyugaton erősebb felhősödések is megzavarhatják. Friss szél fúj, mérsékeltebben meleg időre van kilátás.



Csütörtökre -még az átlagosnál nagyobb előrejelzési bizonytalansággal, de- változékonyabb, felhősebb idő kialakulása körvonalazódik. Eső inkább délnyugaton, míg időszakos napsütés a keleti országrészben valószínűbb.