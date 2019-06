Időjárás

Vihar - esetenként 240-300 percet késnek a vonatok - képek, videók

hirdetés

Kisvárdán egy élelmiszer-áruház, Mátészalkán pedig a vasútállomás egyik épületének tetejét rongálta meg a csütörtök délutáni szélvihar - számolt be a károkról több országos és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei portál. A megyében több útszakaszon és vasútvonalon is akadozik a közlekedés.



A Szabolcs Online tudósításában azt látható, hogy az egyik élelmiszerlánc kisvárdai üzletének tetejét hámozta le, a 4-es út mellett pedig melléképületeket döntött össze a szél. Mátészalkán állatmenhely kenneljeit borította fel a vihar, Nyírkarászon buszmegállót borított és a templom tetőszerkezetét rongálta meg a szél.



Az idokep.hu oldalon nyíregyházi villámárvizekről, kidőlt villanyoszlopokról posztoltak fotókat és videókat, a képek tanúsága szerint az erős szél a mátészalkai vasútállomás egyik épületének tetőszerkezetét is megrongálta.



A kisvárdai Várkerti Stadionban a mintegy húsz percig tartó ítéletidőben az egyik edzőpálya mellett álló fasort csavarta ki gyökerestül a szél, összedöntve a pályát övező kerítést és ráborítva a pályára a fákat - olvasható az NB I-ben szereplő Kisvárda Master Good futballcsapatának honlapján.



Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es út 311-es kilométerénél egy műszaki hibás kamion miatt jelenleg félpályán, a 313-as és a 317-es kilométer között a viharban kidőlt fák miatt váltakozva halad a forgalom. A 381-es, Kékcsére vezető utat Kisvárda közelében a viharkárok miatt teljesen le kellett zárni.



A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz az időjárás. A Mávinform közleménye szerint Nyíregyháza és Kemecse között fakidőlések miatt csak egy vágány használható. A záhonyi vonal távolsági vonatainál 180-240, esetenként 240-300 percet késnek a vonatok. Hasonló a helyzet a Debrecen-Fehérgyarmat vasútvonalon is, Nyírgelse és Nyírbátor között fa dőlt a vágányra, ezért azon a vonalszakaszon 90-180, esetenként 180-240 perces késésekkel kell számolni.