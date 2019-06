Időjárás

Hőség - A forróság leginkább Olaszország északi részét sújtja

Olaszországban is rekordot dönt a forróság elsősorban az északnyugati Lombardia és Piemonte tartományban, ahol csütörtökön és pénteken akár 43 Celsius fokot is elérhet a hőség, ami száz éve a legmelegebbnek számít június végén.



Csütörtökön hat olasz nagyvárosban lépett életbe a legmagasabb fokozatú riasztás, mindegyik Észak- és Közép-Olaszországban található: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Róma. A hőség tetőzését pénteken várjak, amikor ugyanitt, valamint többek között Bolognában, Frosinonéban, Latinában, Velencében, Veronában rendelik el a legmagasabb fokú hőriadót.



A legmelegebbet eddig az északnyugati Lombardia és Piemonte tartományban mérték, Milánó és Torinó városában, ahol a hőmérséklet már meghaladta a 40 fokot, és pénteken akár 43 fokot is mérhetnek. Ez 12 Celsius fokkal bizonyul magasabbnak az itt június végén megszokott hőmérséklet átlagnál.



Olaszországnak ezen a részén ez számít a legmelegebb június végének az utóbbi száz évben. Utoljára 2003-ban volt hasonló hőhullám, de akkor Milánóban és Torinóban is "csak" 38 fokot mértek. Rendkívüli a kánikula Emilia-Romagna és Toscana tartományban is.



Olaszország északi és középső részén több, klíma nélküli vasúti járatot leállítottak. Milánóban a központi pályaudvaron palackokban osztják a vizet, ami elsősorban a hajléktalanok számára jelent segítséget. Egy utcán élő külföldi férfi a forróság miatt életét veszítette.



Rendkívüli a forróság az észak-keleti Veneto tartományban, valamint Velence városában is.



A Rómában mért 39 fok is melegnek számít, de az olasz főváros - a tenger közelsége miatt - jobban szellőzik és alacsonyabb a páratartalom is. Szicíliában szintén kellemesebb az időjárás, 32 fok körüli meleggel.

Mindeközben Franciaországban