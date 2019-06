Időjárás-vihar

Vihar - Főként a sok esővíz miatt riasztották a tűzoltókat - videók

Főként a sok esővíz miatt riasztották a tűzoltókat a szombat éjszakai vihar idején - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel.



Mukics Dániel azt mondta, országszerte több mint kétszáz helyszínen kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk, harminc helyen jelenleg is dolgoznak.



A hirtelen lezúduló eső pincéket, aluljárókat árasztott el, amelyekből ki kellett szivattyúzni a vizet, az úton összegyűlő víz miatt sok esetben autók akadtak el, helyenként pedig az erős szél csavart ki fákat, amelyek autópályákra, utakra és kerítésekre dőltek - közölte.



Hozzátette, a legtöbb bejelentés Fejér, Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyéből érkezett.



A szóvivő felhívta az autósok figyelmét arra, hogy az úton hömpölygő vízbe lehetőleg ne hajtsanak be, hanem válasszanak kerülőutat.



Megemlítette azt is, hogy vihar idején érdemes túlfeszültség ellen védő elosztót használni, vagy kihúzni a konnektorból az elektromos készülékeket.

