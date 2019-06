Időjárás

A hétvégén is országszerte várható zápor, zivatar

2019.06.20 15:38 ma.hu

A napsütés mellett a hétvégén is országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A meleg is mérséklődik kissé, vasárnap mindenhol 30 fok alatt alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Szombaton több órára kisüt a nap, de sok helyen valószínű zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20, a legmagasabb hőmérséklet 24-30 fok között alakul.



Vasárnap kevesebb lesz a napsütés, és ismét sok helyen valószínű zápor, zivatar, akár felhőszakadással. A szél a Dunántúlon, az északi megyékben és zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A minimumhőmérséklet 14-20 fok között valószínű. A nappali maximumok 23-29 fok között alakulnak, Észak-Alföldön lesz a legmelegebb - olvasható az előrejelzésben.