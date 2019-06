Időjárás

2019. június 16-a sokáig felejthetetlen napként vonul be a magyarországi klímatörténelembe

hirdetés

A napi melegrekord és a csapadékrekord is megdőlt vasárnap - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a honlapján.



Azt írták: 2019. június 16-a "sokáig felejthetetlen napként vonul be a magyarországi klímatörténelembe". Kiskunhalason 35,7 fokkal új napi melegrekord született. Ugyanakkor a fülledt, nagyon meleg levegőben vasárnap délután hatalmas zivatarfelhők képződtek, amelyekből az ország több pontján felhőszakadás és jégeső is kialakult.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rakamazon 19 óra előtt tört ki heves zivatar, amit 1-2 centis jég is kísért, majd éjszakába nyúlóan folyamatos, de gyengülő intenzitású csapadék hullott. Ennek következtében összesen 144,4 milliméter hullott - idén eddig a legtöbb.



Megjegyezték azt is, hogy Magyarországon viszonylag ritka a 100 milliméternél nagyobb napi csapadékmennyiség, és rendszerint hegyvidéki területeken fordul elő ebben az időszakban. Legutóbb 2019. május 29-én Dédestapolcsányban észleltek ekkora felhőszakadást, akkor a településen villámárvíz alakult ki; de a Bükkben 2018-ban is átélhettek óriási zivatart: a Bánkúton június 10-én lezúdult 173 milliméter esővíz a többi közt Szilvásváradon is utakat mosott el, pincéket öntött el - írták.



Kitértek arra is, hogy hirtelen kialakuló zivatarok a következő napokban is előfordulhatnak az országban, de kedden a Dunántúl nagyobb részén már jóval kisebb valószínűséggel.