Időjárás

Vihar: két részre szakadt az ország

Két részre szakadt az ország vasárnap délután: keleten kánikula volt, nyugaton viszont jégesővel, viharral érkezett a lehűlés - hangzott el az M1 délutáni híradójában.



Az összeállítás szerint Kiskunhalason 35,7 fokkal megdőlt az országos melegrekord, nyugaton viszont ennél 20 fokkal hűvösebbet is mértek.



Baranya és Tolna megyében dió és cseresznye nagyságú jég esett, Komló utcáin hömpölygött a víz, Pécsen pedig a déli 33 fokról négy óra alatt 18 fokra csökkent a hőmérséklet - tették hozzá.



Brockhauser Barbara meteorológus azt mondta, az Országos Meteorológiai Szolgálathoz érkezett jelzések alapján a Duna-Tisza közén egy óra alatt 65 milliméter csapadék hullott.



Több járásban első és másodfokú riasztást adtak ki, ami azt jelenti, hogy a következő órákban heves záporokra, zivatarokra kell még készülni, akár 50-60 milliméter csapadék és akár két centiméter átmérőjű jég is hullhat, valamint 80-100 km/órás széllökések is előfordulhatnak - fűzte hozzá.