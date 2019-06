Időjárás

Megdőlt a fővárosi melegrekord, pénteken akár 37 fok is lehet - videó

Az egész ország izzadt a kánikulában. Megdőlt a fővárosi napi melegrekord is csütörtökön - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mostanáig ezen a napon 35 Celsius-fok volt a rekord, amelyet 2000-ben mértek. Most ennél melegebb volt Újpesten, ahol 35,3 fokig melegedett a levegő.



Az előrejelzés szerint a következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén akár 37 fok is lehet.



Szerda óta él a legmagasabb fokú hőségriasztás, a szociális ügyekért felelős államtitkár pedig vörös kód figyelmeztetést adott ki, ilyen esetben a szociális intézményeknek szállást kell adniuk az arra rászorulóknak. A figyelmeztetés vasárnap éjfélig tart.