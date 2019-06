Időjárás

Hőség: probléma, hogy hirtelen jött a hőhullám

A tartós hőségben fokozottan veszélyeztetettek a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a krónikus betegséggel küzdők, valamint a kisgyerekek, továbbá a fokozott fizikai, illetve lelki megterhelésnek kitettek. 2019.06.13 14:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tisztifőorvos a tartós hőség miatt már kiadta legmagasabb, harmadfokú intézkedését. Probléma, hogy hirtelen jött a hőhullám, mert a szervezet nehezebben alkalmazkodik ahhoz - mondta Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.



Pintér Ferenc kifejtette: a tartós hőségben fokozottan veszélyeztetettek a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a krónikus betegséggel küzdők, valamint a kisgyerekek, továbbá a fokozott fizikai, illetve lelki megterhelésnek kitettek. Csütörtökön viszont fülledt is lesz a levegő, ami a légzési betegségekben szenvedőknek is megterhelő - emelte ki a szakember, hozzátéve: a következő napokban várható időjárás az egészségeseket is megviseli.



Ebben az időben még fontosabb a folyadék és az ásványi anyagok pótlása, továbbá, hogy a déli órákban lehetőleg ne tartózkodjunk napon - ismertette a szakember. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magas UV-sugárzást is komolyan kell venni, mert az nem csak a bőrnek, hanem a szemnek is veszélyes.