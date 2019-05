Időjárás

Brutális hófalak az Olasz-Alpok hegyi útjain - videó

Az idei év hatalmas havazásai, valamint az elmúlt időszak télies időjárása az olasz hegyekben azt jelenti, hogy a hegyi utakon sok helyen méterekben áll a hó. 2019.05.22 17:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az útfenntartók küzdenek a hóval, kissé le vannak maradva, tavaly ilyenkor már sokkal jobb volt a helyzet - írta a sielok.hu.



A kerékpáros világ most a Gavia-hágóra figyel. A Giro d'Italia verseny május 28-án érkezne ehhez a hágóhoz, ahol jelenleg kb. 4-6 méteres hóréteggel küzdenek az útfenntartók. A helyi rendőrség és illetékesek mindent megtesznek, hogy a versenyzők fel tudjanak hajtani az idei Giro legmagasabb pontjára (2618 m).



A dolgukat egyáltalán nem könnyíti meg, hogy a hét elejére és a hét végére is havazást jósolnak a helyi meteorológusok a környékre. A verseny történetében eddig kétszer kellett törölni ezt a szakaszt havazás miatt, 1961-ben és 1989-ben. Voltak azonban olyan évek, amikor itt hatalmas havazásban rendezték a versenyt, pl. 1988-ban.



A Timmels-hágó (olaszul Passo del Rombo - 2509 m) ugyan nem szerepel a verseny útvonalában, de itt még rosszabb a helyzet. A havazások, a szél és a lavinák jóvoltából helyenként 20 méternél is vastagabb hórétegen kell átküzdeni magukat a hókotróknak. Az üzemeltetők szerint a hóréteg átlagos vastagsága 10-12 méter.