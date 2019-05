Időjárás

Kiderült, meddig tart a májusi tél

Kedden és szerdán melegebb lesz, de csütörtökön egy újabb hidegfront érkezik – mondta az InfoRádióban az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Jenki Szilvia hozzátette: hétfőn többfelé havazhat.



Az elmúlt napokban az északnyugatira fordult légáramlással több fokkal hidegebb levegő árasztotta el a Kárpát-medencét, így nemcsak eső esett, hanem az Alpokalján, Írott-kő térségében és a Bakonyban és más magasabban fekvő területeken havas eső és hó is hullott – mondta az InfoRádiónak Jenki Szilvia. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa hozzátette: a Dunántúlon és az Északi-középhegység magasabb csúcsain továbbra is hasonló időjárás várható, az ország többi részén esőre, záporra lehet számítani.



Hétfő délután mindössze 9 fok valószínű, ami messze elmarad az ilyenkor szokásos 21 fokos átlagtól – emelte ki a meteorológus. A következő napokban is változékony, hűvös időre van kilátás, a hőmérséklet csúcsértéke ingadozik majd: kedd délután 14-19 fokot is mérhetnek, csütörtökön azonban egy újabb hidegfront hatására nem lesz több 14 foknál, a hétvégén néhány fokot emelkedik a hőmérséklet.



Hajnalonként a hét közepén lesz a leghidegebb, 3-4 fok körül valószínű a minimumhőmérséklet. Kedden, szerdán átmenetileg szárazabb levegő érkezik fölénk, így számottevő csapadék akkor sehol sem lesz valószínű az országban, csütörtökön azonban ismét több helyen elered az eső, záporeső. Pénteken csak szórványosan, a hétvégén pedig újra több helyütt lehet számítani záporesőre.