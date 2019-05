Időjárás

Havazik a Kendigen és a Bakonyban is - videó

A fagypont körüli hőmérsékletnek köszönhetően vasárnap a déli órákban az esőt hó váltotta fel a Kendig-csúcson - jelentette az Időkép. A Kendig-csúcson elhelyezett webkamerájuk felvételén is jól látható a viharos szélben gyakorlatilag vízszintesen hulló hó. A szél sebessége a 93 km/h-t is elérte. Ugyancsak hópihék látszottak a Bakonyban 650 méter magasan fekvő hajag-tetői kamerájukon is. De mára behavazódott az Írott-kő is.