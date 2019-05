Időjárás

Átmeneti lehűlés után ismét melegszik az idő

hirdetés

Átmeneti lehűlés után újra melegszik az idő. Sok eső, napsütés, de köd is várható a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.



Kedden a több-kevesebb napsütés mellett napközben már nem várható csapadék. A szél megélénkül, főként a Dunántúlon és északkeleten megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge talaj menti fagy is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 11-16 fok között alakul.



Szerdán a ködfoltok gyors feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben csapadék nem lesz, de estefelé a Nyugat-Dunántúlon már eleredhet az eső. A légmozgás megélénkül, délután, estefelé a Kisalföld térségében megerősödik, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A minimumhőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de helyenként gyengén fagyhat. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.



Csütörtökön több helyen várható eső, zápor. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 4-10, napközben 10-16 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken és szombaton több órára kisüt a nap. Pénteken elszórtan - nagyobb eséllyel keleten, északkeleten - zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Szombaton szórványosan várható eső, zápor. Pénteken még helyenként megerősödik a szél, szombaton mérsékelt marad a légmozgás. A minimumhőmérséklet pénteken 4-10, szombaton 5-11 fok között valószínű. A nappali maximumok pénteken 15-21, szombaton 18-23 fok között alakulnak.



Vasárnap több helyen várható eső, zápor. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-12, a legmagasabb hőmérséklet 12-20 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.