Németország

Közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott a havazás Bajorországban

Közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott a havazás hétfőn Németország déli részén, Bajorországban.



A tartomány számos térségében hétfőre 30 centiméterrel vastagodott a hótakaró. Sokhelyütt akadozik a vasúti és a közúti közlekedés, a müncheni nemzetközi repülőtéren pedig 160 járatot törölni kellett a tervezett 1140 közül.



A Bayerischer Rundfunk (BR) bajor tartományi közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint tucatnyi településen és járásban tanítási szüntet rendeltek el a havazás miatt, és a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy kerülni kell az erdőket, mert a hó súlya alatt bármikor kidőlhetnek fák, ágak törhetnek le.



A súlyos hótakaró épületek tetőszerkezetét is beszakíthatja. Több ilyen baleset történt, a Passau közelében fekvő Pilstingben egy szarvasmarha istálló teteje szakadt be, 44 jószágot kellett kimenekíteni a épületből.



Az Alpok bajorországi részén a lavinaveszély is jelentős, a több régióban a második legmagasabb, négyes fokozatú figyelmeztetés van érvényben.



A német szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint a havazásnak egyelőre vége, a következő napokban csapadékmentes, hideg idő várható a térségben.