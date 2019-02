Meglibbentette a vizes haját, úgy maradt

Több mint egy hete extrém hideg tombol az Egyesült Államokban, nagyjából egy tucatnyi ember meghalt. A Niagara-vízesés befagyott, a chicagói vonatsíneket kerozinba mártott és meggyújtott kötelekkel melegítik.



A szokatlan időjárási helyzet azért mulattató pillanatokat is szül. Egy iowai nő kipróbálta, mi történik, ha hajmosás után kimegy a hidegbe és meglibbenti a haját. Itt az eredmény.

A woman in Iowa got a shock when she ventured outside with wet hair in freezing weather conditions brought to the US by the #PolarVortex.



Read more about the big freeze in America's Midwest: https://t.co/hJ11rBVkMZ pic.twitter.com/eZhxowdQDS