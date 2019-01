Időjárás

Az erős szélben kidőlt fák, leszakadt ágak miatt hívták a fővárosi tűzoltókat

Az erős szélben kidőlt fák, leszakadt ágak miatt kérték a fővárosi hivatásos tűzoltók segítségét hétfőn Budapesten - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.



Kisdi Máté elmondta: az erős szél miatt a délutáni órákig csaknem ötven helyszínen kérték a fővárosi hivatásos tűzoltók segítségét Budapesten.



Részletezte: a XIV. kerületben, az Ilosvai Selymes utcában kidőlt egy tízméteres fa, egy vezeték tartotta, a tűzoltók eltávolították a fát. A XIX. kerületben, az Udvarhely utcában is egy nagy fa okozott gondot, amely távközlési vezetéknek dőlt.



A II. kerületben, a Széher úton leszakadt egy két méter hosszú faág, a tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt. A XXI. kerületi Erdősor utcában egy tízméteres fa az úttestre dőlt, motoros láncfűrésszel avatkoztak be. A XV. kerületben, a Kőrakás parkban egy faág egy autóra szakadt, eltávolították.



A VIII. kerületben, a Szigony utcában egy épület tetején bádoglemez lógott, a tűzoltók megszüntették a veszélyhelyzetet. A II. kerületi Pasaréti úton egy társasház tetején ugyancsak bádoglemez lazult meg, amelyet kötélbiztosítás mellett eltávolítottak.



Az erős szél veszélye miatt az ország nagy részén jelenleg is elsőfokú riasztások vannak érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Facebook-oldalán azt írta: a legerősebb széllökést eddig Tésen mérték, ahol egy elhaladó zápor mentén 107 kilométer/órás széllökés fordult elő.



A meteorológiai szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: hétfőn és kedden napközben az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé viharos lökések kísérik. A hegyvidéki területeken 100 kilométer/óra feletti széllökések is lesznek.