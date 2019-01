Időjárás

Ekkora hó van a bajoroknál

Speciális bajor hómennyiség mérő rendszert helyeztek üzembe Németországban. A mérési eredmények vitathatatlanok!

Az Atlanti-óceán feletti középponttal anticiklon helyezkedik el, területén általában sok a felhő, kiterjedtebb derült területek csupán Délnyugat-Európában és a Földközi-tenger középső medencéjében vannak. Kontinensünk többi részén ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást: többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé hullik csapadék: általában havazás, de nyugatabbra havas eső, eső is előfordul, Görögországban pedig intenzív zivatarok is kialakulnak. Európa keleti, északkeleti felén fagyos, téli az idő, a Kelet-Európai síkságon napközben is -5 fok alatt marad a hőmérséklet, sőt, az Ural előterében a -15 fokot sem éri el a csúcsérték. Ezzel szemben az Ibériai-félsziget déli partvidékén és Görögországban 15 fok fölé melegszik fel a levegő. Szombat estig a Kárpát-medencébe nagy nedvességtartamú, kissé enyhébb levegő áramlik, ezért beborul az ég, és többfelé várható havazás.