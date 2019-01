Időjárás

Egyre nagyobb a katasztrófa sújtotta terület Németországban, nőtt a halottak száma

Egyre nagyobb a havazás miatt természeti katasztrófa sújtotta területté minősített vidék Németország déli részén, és csütörtökön a rendkívüli időjárás halálos áldozatainak száma is tovább nőtt.

A München melletti Ayingban maga alá temetett egy kidőlő fa egy 9 éves kisfiút, újraélesztésével sikertelenül próbálkoztak a mentők. A fát az ágakra nehezedő hó súlya döntötte ki. A kisfiú a negyedik halálos áldozata a térséget csaknem egy hete sújtó rendkívüli időjárásnak.



A bajorországi hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék az életveszélyessé vált erdőket. Münchenben a tartományi főváros vezetősége a temetőket is bezáratta a fakidőlés és az ágtörés veszélye miatt, csak a temetésekre érkezők léphetnek be, a személyzet kíséretében.



A helyenként csaknem 300 centiméter magas hótakaró a vadállományt is veszélyezteti, mert az állatok alig tudnak mozogni a hótól. A csaknem 50 ezer bajor vadászt összefogó tartományi vadászkamara (Landesjagdverband Bayern) arra készül, hogy helikopterek bevetésével látja el élelemmel őket.



A szombat óta szinte folyamatos havazás miatt állandósult a közlekedési káosz, például délnémet régió és egész Közép-Európa egyik legfontosabb útjaként számon tartott A8-as autópálya bajorországi szakaszán a szerdai 35 kilométer után csütörtökön 30 kilométer hosszúságú dugó keletkezett. A müncheni nemzetközi repülőtéren mintegy 50 járatot töröltek az időjárás miatt.



A közlekedés nehézségére és a veszélyességére hivatkozva a tartomány 14 járásában tanítási szünetet rendeltek el. Többségük Bajorország déli részén, az Alpok térségében van. Az egyik legmagasabban fekvő járásban, Miesbachban már hétfőn katasztrófaállapotot hirdettek, csütörtökön pedig a berchtesgadeni és a traunsteini járás vezetősége is így tett.



Az intézkedés egyebek mellett azt jelenti, hogy a járási közigazgatási hivatal veszi át a lakosságot segítő különböző szervezetek irányítását, és kérésére a hadsereg (Bundeswehr) is mozgósíthat alakulatokat ellátási és mentési munkákra. A berchtesgadeni járás több települését csütörtökön is csak lánctalpas katonai járművekkel lehetett megközelíteni.



A havazás Németország déli részén máshol is súlyos gondokat okoz, Türingia tartományban az A9-es autópályán 50 kilométeres torlódás keletkezett, a szászországi Chemnitzben pedig nem csupán bezárták a városi temetőt a hó súlya alatt rogyadozó fák okozta veszély miatt, hanem azt is elrendelték, hogy hétfőig nem szabad temetkezni.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint a következő napokban tovább súlyosbodhat a helyzet, a havazás január közepéig tarthat.