Milliókra büntethetik a társasházakat, ha senki nem lapátolja el a járdán lévő havat

2019.01.10 08:42

Sokba kerülhet a havazás a lustáknak és a figyelmetleneknek, írja a csütörtöki Blikk, amely emlékeztet: az önkormányzatok saját rendeletben szabályozhatják, hogyan büntessék azokat, akik nem takarítják el az előttük lévő járdákról a havat.



Budapesten, Zuglóban például 200 ezer, illetve 2 millió forint a bírság legfelső határa, ezen túl még milliós perek elé nézhetnek, akik nem ragadnak hólapátot, ha valaki a síkos járdán elesve összetöri magát, az ugyanis kártérítést kérhet a felelőstől.



"Nem a közös képviselő, hanem az egész lakóközösség a felelős, vagy az általuk megbízott vállalkozás" - mondta a lapnak Ignéczi Tibor, a Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége vezetője.



Ennek alapján a társasházakra akár milliós bírságot is kiszabhatnak, de a családi házakban élők is több százezer forintot csengethetnek ki.



A baj, teszi hozzá a lap, megelőzhető a hó ellapátolásával, a jeges járda felszórásával. Sózni azonban tilos, az ugyanis tönkreteszi a növényeket, a cipőt és a kutyák, macskák talpát is. Ezért viszont érdekes mód nem jár büntetés.