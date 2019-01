Időjárás

Egyre súlyosabb fennakadásokat okoz a havazás Németországban

hirdetés

Egyre súlyosabb fennakadásokat okoz a havazás Németország déli részén, több tartományban sokhelyütt csaknem teljesen leállt a közlekedés szerdán.



Az ötödik napja tartó havazás eddig főként Bajorország déli részén, az Alpokban okozott gondokat, szerdán viszont már Türingiában és Szászországban is. Késések és járatkimaradások nehezítik a közlekedést például a drezdai repülőtéren, és a térségben számos közúti baleset történt.



Továbbra is Bajorországban a legsúlyosabb a helyzet. Münchenben a helyi közösségi közlekedési vállalat figyelmeztette az utasokat, hogy a buszok a legtöbb vonalon nem tudják betartani a menetrendet, a bajor főváros nemzetközi repülőterén pedig 60 járatot töröltek.



A tartományban több alsóbbrendű utat lezártak, az autópályák pedig mindenütt nehezen járhatóak. A nehézségeket jelzi, hogy egyedül az A9-es jelzésű autópályán, a Nürnberg felől Münchenbe tartó oldalon 36 kilométer hosszúságú dugó keletkezett, ami másfél órával meghosszabbította a menetidőt.



A közlekedés nehézsége miatt szerdán 13 járásban és városban volt tanítási szünet az iskolákban. A Miesbach nevű járásban továbbra is katasztrófaállapotot van érvényben, a járási közigazgatási hivatal azt kéri a lakosoktól, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak autóval. A berchtesgadeni járásban fekvő Marktschellenbergnél négy méter magas hóréteggel borított be lavina egy utat, személyi sérülés nem történt. Egy 880 lakosú kistelepülést, Jachenaut csaknem teljesen elzárt a hó a külvilágtól, a községben a Vörös Kereszt munkatársai osztanak élelmet - jelentette a Bayerischer Rundfunk (BR) bajor tartományi közszolgálati médiatársaság.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint péntekig további 90 centiméterrel vastagodhat a hótakaró. Számos település önkormányzata ezért figyelmeztette a lakosságot, hogy el kell takarítani a havat az épületekről, mert beszakadhat a tetőszerkezet az egyre nagyobb súly alatt.