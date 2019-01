időjárás

Elítéltek is takarították a havat Pozsonyban

Másodfokúra emelte a hóriasztást Pozsonyban kedd délután a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Egymást érték a közúti balesetek országszerte, de az időjárás a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott. 2019.01.09 07:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megközelítette a 20 centimétert a Pozsonyban kedden lehullott hóréteg vastagsága. A hőmérséklet pedig egész nap nem emelkedett fagypont fölé. A friss hótakaró miatt csúszóssá váltak az utak, ezért nemcsak a csúcsforgalom ideje alatt volt nehézkes a közlekedés a szlovák fővárosban.

Reggel több bekötőúton is nagy dugók alakultak ki a főváros irányában, 30-40 perccel megnőtt a menetidő. Több városi buszjáratot töröltek, ugyanis a hó miatt a járművek képtelenek voltak eljutni egyes helyekre.



A hó eltakarításába az Igazságügyi Palotában elhelyezett elítélteket is bevonták - tudósította az Inforádió.



A károlyfalui önkormányzat pedig önkéntesek segítségével kezdte el a hóeltakarítást. A munkában nemcsak a közmunkások, hanem az önkormányzati dolgozók is részt vettek. A közúti balesetek, koccanások egymást érték országszerte. A rendőrség több hegyi átjárót is lezárt a kamionforgalom előtt.



A havazás a vasúti tömegközlekedést érintette legkevésbé. Bár a Pozsony-Komárom szakaszon közlekedő vonatjárat jelentős, akár egyórás késéssel közlekedett, az ország többi részén a mozdonyvezetőknek sikerült megbirkózniuk a hóval.



Hóátfúvásokra, havazásra az egész országban, útjegesedésre főként Pozsony, Trencsén, Nyitra és Nagyszombat megyében kell számítani.



A felsorolt régiókban akár 35 centiméter friss hó is hullhat. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy az átlagosnál is körültekintőbben közlekedjenek.



Az időjárás nem kímélte a légi közlekedést sem: a pozsonyi repülőtérről Budapestre irányították át a Ryanair három járatát: a London-Stansted, a birminghami és a marrákesi repülőterekről érkező gépeket, de a Pozsonyból induló járatok is késéssel szálltak fel a délután folyamán. Szlovákiában az előttünk álló napokban magas fokú felmelegedés nem várható, szerda délutánig elsőfokú hóriasztás van érvényben.