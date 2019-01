Időjárás

A héten is többször várható csapadék

Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn általában derült, napos idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon erősen felhős marad az ég, majd estétől nyugat felől növekedni kezd a felhőzet. Napközben számottevő csapadék nem valószínű, az esti óráktól északnyugaton helyenként már havazhat. A leghidegebb órákban általában mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol mínusz 15 fok körülire is hűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 5 és 0 fok között alakulnak.



Kedden északnyugat felől egyre több helyen várható havazás, a nyugati, délnyugati megyékben havas eső, ónos eső, eső is eshet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul, de a kevésbé felhős, havas tájakon akár mínusz 15 fokot is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3 fok között alakul.



Szerdán több helyen és több alkalommal várható havazás, a nyugati, délnyugati megyékben havas eső, ónos eső, eső is hullhat. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.



Csütörtökön átmenetileg kisüt majd a nap, szórványosan valószínű havazás. A leghidegebb órákban mínusz 10 és 0, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan gyengén havazhat. A minimumhőmérséklet mínusz 10 és mínusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul.



Szombaton és vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szombaton szórványosan havazhat, délnyugaton, nyugaton havas eső, eső is eshet. Vasárnap is szórványosan várható kisebb havazás, havas eső, eső. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 5 és 0, vasárnap mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton mínusz 1 és plusz 4, vasárnap 0 és plusz 5 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.